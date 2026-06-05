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Nación

Maestros de la CNTE toman gasolineras en Chiapas y regalan combustible

Los maestros de la CNTE en Chiapas tomaron 13 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, regalando combustible a los automovilistas.

Por Staff / La Voz - 05 junio, 2026 - 03:42 p.m.
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      Maestros de la Sección 7 de la CNTE en Chiapas tomaron 13 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y regalaron combustible.

      De acuerdo con reportes, los docentes distribuyeron de forma gratuita 10 litros de gasolina a vehículos particulares y cinco litros a motociclistas.

      En distintas gasolineras se observaron largas filas de unidades para cargar combustible. Entre las estaciones tomadas se encuentran Pemex Gamboa, Ollín, Torre Chiapas, Calzada al Sumidero, Exfuente San Luis y Diana Cazadora, entre otras.

      Reacción de la Coparmex Chiapas

      Ante ello, la Coparmex Chiapas demandó la liberación inmediata de estaciones de servicio, instalaciones y accesos bloqueados, al advertir afectaciones al suministro de combustibles, la movilidad y la actividad económica en la entidad.

      Llamado a restablecer el orden público

      Mediante un comunicado, el organismo empresarial llamó a las autoridades competentes a implementar acciones para restablecer el orden público y garantizar la aplicación del Estado de Derecho ante la toma, bloqueo u ocupación de estaciones de servicio y otras instalaciones vinculadas al expendio de combustibles.

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