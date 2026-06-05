Maestros de la CNTE toman gasolineras en Chiapas y regalan combustible

Maestros de la Sección 7 de la CNTE en Chiapas tomaron 13 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y regalaron combustible.

De acuerdo con reportes, los docentes distribuyeron de forma gratuita 10 litros de gasolina a vehículos particulares y cinco litros a motociclistas.

En distintas gasolineras se observaron largas filas de unidades para cargar combustible. Entre las estaciones tomadas se encuentran Pemex Gamboa, Ollín, Torre Chiapas, Calzada al Sumidero, Exfuente San Luis y Diana Cazadora, entre otras.

Reacción de la Coparmex Chiapas

Ante ello, la Coparmex Chiapas demandó la liberación inmediata de estaciones de servicio, instalaciones y accesos bloqueados, al advertir afectaciones al suministro de combustibles, la movilidad y la actividad económica en la entidad.

Llamado a restablecer el orden público

Mediante un comunicado, el organismo empresarial llamó a las autoridades competentes a implementar acciones para restablecer el orden público y garantizar la aplicación del Estado de Derecho ante la toma, bloqueo u ocupación de estaciones de servicio y otras instalaciones vinculadas al expendio de combustibles.