Tepeaca: Más de 2,000 evacuados tras incendio por explosión

Un fuerte incendio provocado por la explosión de cuatro camiones cisterna —presuntamente vinculados al robo de combustible (huachicol)— desató el pánico en el municipio de Tepeaca, Puebla. La gravedad del incidente obligó a las autoridades a evacuar de emergencia a más de 2,000 personas en la colonia San Juan Negrete, entre vecinos, pacientes hospitalarios y una gran comunidad estudiantil.

El reporte inicial indica que tres personas resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados de urgencia a las unidades médicas de Tecamachalco y Acajete, donde su pronóstico de salud se mantiene bajo reserva.

Para garantizar la seguridad de la población ante la amenaza de nuevas detonaciones, se implementó un estricto protocolo de desalojo que afectó a diversas instituciones:

Centro Escolar Miguel Negrete: Ubicado justo detrás del predio del siniestro, evacuó a 1,753 alumnos, quienes fueron entregados de inmediato a sus familias.

Preparatoria 2 de Octubre (BUAP): Suspendió actividades y desalojó sus instalaciones de manera preventiva.

Hospital General de Tepeaca: Se evacuó al personal y se coordinó la reubicación de los pacientes hacia otros hospitales de la región para no interrumpir su atención médica.

Familias locales: Decenas de habitantes de la colonia San Juan Negrete abandonaron sus hogares por iniciativa propia ante la cercanía del fuego.

El predio donde se originó el fuego, utilizado como resguardo de los autotanques, terminó completamente destruido debido a la fuerza de las llamas. Elementos de la Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y la Secretaría de Marina desplegaron un cerco de seguridad y cerraron vialidades para controlar el siniestro, el cual ya se reporta como mitigado.

Testimonio local: Vecinos de la zona aseguraron que el inmueble operaba constantemente como depósito de unidades de carga sospechosas. Marya Vargas, residente del lugar, lamentó la falta de acción previa por parte de las autoridades: "Pudieron haber inspeccionado y desmantelado el sitio a tiempo; esto se habría evitado", señaló.

Las autoridades estatales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen de la explosión y exhortaron a la ciudadanía a no difundir rumores y mantenerse informada exclusivamente por los canales oficiales.