Madre de Roxana Guzmán exige ayuda a Claudia Sheinbaum en Minatitlán

MINATITLÁN, México — Patricia Ramírez, madre de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, rompió este viernes el cerco de seguridad presidencial para abordar directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y exigirle la localización con vida de su hija, quien fue secuestrada a principios de esta semana en el sur de la entidad.

El incidente ocurrió durante la llegada de la mandataria federal al Aeropuerto Internacional de Minatitlán, en el marco de una gira de trabajo programada por el estado de Veracruz. Desesperada ante la falta de resultados, la mujer logró evadir las vallas de contención y al personal de las fuerzas federales para postrarse frente al vehículo que transportaba a la jefa del Ejecutivo.

"¡Devuélvanme viva a mi hija, señora presidenta, se lo ruego!", exclamó Ramírez entre lágrimas mientras golpeaba las ventanillas del automóvil oficial, sosteniendo una fotografía de la comunicadora de 32 años de edad.

Ante la protesta, la presidenta Sheinbaum detuvo la marcha de la unidad y descendió momentáneamente para atender de forma personal a la madre de la víctima. Durante el breve encuentro, la titular del Ejecutivo federal abrazó a la mujer y se comprometió a que las dependencias de seguridad del Estado no cesarán en los operativos de rastreo. "Estamos trabajando en ello desde el primer momento, no la vamos a dejar sola", afirmó la mandataria antes de continuar su trayecto hacia el municipio de Coatzacoalcos.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal informativo Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el pasado martes 2 de junio por un comando armado que irrumpió en su vivienda en el municipio de Nanchital.

Apenas unas horas antes de este encuentro en el aeropuerto, durante su conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México, Sheinbaum había declarado que la prioridad absoluta de su gobierno era localizar a la comunicadora, admitiendo que las autoridades aún desconocen los móviles o causas detrás del crimen. Los operativos federales y estatales se concentran actualmente en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa tras la identificación de uno de los vehículos utilizados en el rapto.