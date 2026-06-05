Claudia Sheinbaum protege Mahahual con nuevo decreto especial

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes la próxima publicación de un decreto especial diseñado para proteger la localidad costera de Mahahual, en el estado de Quintana Roo, con el objetivo de impedir el desarrollo futuro de macroproyectos hoteleros y de infraestructura turística masiva catalogados bajo el concepto de "gran turismo".

La medida gubernamental se dio a conocer formalmente durante la habitual conferencia de prensa matutina de la mandataria este 5 de junio, un anuncio que se presenta de manera posterior a confirmarse de forma definitiva la cancelación del polémico proyecto turístico internacional denominado originalmente como "Perfect Day".

De acuerdo con las declaraciones de la titular del Ejecutivo federal, la emisión de esta nueva normativa de control ambiental y desarrollo urbano es el resultado directo de un prolongado proceso de diálogo, análisis y mesas de concertación con las comunidades ejidales locales y los habitantes nativos de esa región costera del sureste mexicano.

"Llegamos a este acuerdo para un decreto especial en la zona para que no se desarrolle el gran turismo", puntualizó textualmente la presidenta Sheinbaum al explicar las motivaciones de este mecanismo legal, el cual pretende resguardar permanentemente el ecosistema marino y la fisonomía de la demarcación.

Acciones de la autoridad

La estrategia de la administración federal con este ordenamiento busca consolidar un cambio sustancial en el modelo de aprovechamiento económico regional. La apuesta central del Gobierno de México consiste en lograr que los pequeños propietarios locales, los hoteleros independientes y los dueños de restaurantes que integran activamente la comunidad local sean los principales beneficiarios de la actividad comercial, marcando una clara diferencia con los esquemas corporativos de las grandes multinacionales.

Detalles confirmados

Mahahual, situado geográficamente en el litoral sur del estado de Quintana Roo, ha experimentado presiones constantes asociadas al desarrollo inmobiliario a gran escala. Con la cancelación del megacomplejo de entretenimiento y la posterior entrada en vigor del estatuto federal, las dependencias ambientales buscan mitigar y frenar por completo el impacto ambiental colateral que suele generar la hotelería masiva. Los lineamientos específicos y las restricciones de construcción para la zona se integrarán al marco jurídico nacional en los próximos días.