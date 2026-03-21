CNTE levanta paro nacional: advertencia al Gobierno de México

Nos vemos en el Mundial: CNTE levanta paro de 72 horas con advertencia al Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO — Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantaron este viernes su paro nacional de 72 horas, retirando los plantones y bloqueos que afectaron diversos puntos estratégicos de la capital y otros estados del país. Tras tres días de movilizaciones intensas, la dirigencia magisterial anunció el fin de esta etapa de lucha, pero lanzó una advertencia clara a la administración federal bajo la consigna "Nos vemos en el Mundial", sugiriendo que las protestas podrían intensificarse durante la celebración de la Copa del Mundo 2026 si sus demandas laborales no son resueltas.

¿Qué demandas presentó la CNTE?

El levantamiento del paro de la CNTE ocurre tras una serie de mesas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en las cuales se discutieron temas prioritarios como la abrogación total de la reforma educativa, el aumento salarial del 100% y la estabilidad laboral para miles de docentes interinos. Aunque los líderes sindicales reconocieron ciertos avances en la comunicación con el Gobierno de México, señalaron que los acuerdos alcanzados hasta ahora son insuficientes para satisfacer las necesidades de las bases magisteriales en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Impacto de las movilizaciones en la Ciudad de México

La frase "Nos vemos en el Mundial" ha resonado como una estrategia de presión política, aprovechando la atención internacional que recibirá México como sede de la justa mundialista en pocos meses. La CNTE advirtió que, de no concretarse soluciones definitivas a sus pliegos petitorios, utilizarán la plataforma global del torneo para visibilizar sus demandas ante la comunidad extranjera. Esta postura busca forzar una respuesta rápida por parte del Ejecutivo federal, evitando que el conflicto magisterial opaque la imagen de estabilidad que el país pretende proyectar durante el evento deportivo más importante del 2026.

Durante las 72 horas que duró la jornada de lucha, se registraron cierres intermitentes en importantes avenidas de la Ciudad de México y la toma de casetas en diversas autopistas, lo que generó complicaciones viales y críticas por parte de sectores empresariales. Sin embargo, los docentes mantuvieron su postura, argumentando que la movilización es la única vía para ser escuchados tras años de promesas incumplidas. Con el retiro de las carpas del Zócalo capitalino, la vida cotidiana comienza a normalizarse, aunque el magisterio disidente se declaró en estado de "alerta máxima" y listo para convocar a nuevas acciones en el corto plazo.

Reacción del Gobierno ante el paro de la CNTE

Por su parte, el Gobierno de México ha reiterado su disposición al diálogo, instando a los maestros a no afectar el calendario escolar ni los eventos de relevancia nacional. Autoridades educativas señalaron que muchas de las peticiones de la CNTE requieren de un análisis presupuestario profundo y reformas legislativas que ya están en curso. No obstante, la advertencia sobre posibles boicots o manifestaciones durante el Mundial ha puesto a las fuerzas de seguridad y a los organizadores del torneo en un estado de previsión logística para garantizar que las festividades transcurran sin contratiempos.

El fin de este paro nacional marca el cierre de un capítulo, pero deja abierta la puerta a un periodo de alta tensión social en la antesala de la Copa del Mundo. La CNTE ha demostrado una vez más su capacidad de movilización y su intención de utilizar momentos coyunturales para avanzar en su agenda. Mientras los maestros regresan a las aulas, la expectativa queda puesta en las próximas mesas de negociación, donde se definirá si el verano del 2026 será recordado únicamente por el fútbol o también por una de las mayores movilizaciones magisteriales de la década.