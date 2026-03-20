Cierran caso contra Pío López Obrador por aportaciones a Morena

El caso de las presuntas aportaciones a Morena que involucraban a Pío López Obrador fue cerrado de manera definitiva por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desechó la impugnación presentada contra su exoneración.

La decisión, conocida el 18 de marzo, confirmó la resolución previa del Instituto Nacional Electoral, la cual había determinado que no era posible acreditar el origen, monto ni destino de los recursos señalados en el caso.

El recurso había sido promovido por el Partido Acción Nacional, a través del legislador Federico Döring, quien buscaba revertir la decisión del órgano electoral. Sin embargo, la Sala Superior del tribunal consideró que la impugnación carecía de fundamento y aprobó el proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto.

La resolución original del INE, avalada por unanimidad en su Consejo General en 2025, se basó en un proyecto de la consejera Carla Humphrey, quien concluyó que no había elementos suficientes para comprobar las características de las aportaciones.

El caso se remonta a 2020, cuando el medio Latinus difundió un video grabado en 2015 en el que aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, entonces colaborador del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco.

De acuerdo con versiones posteriores, estos recursos habrían sido destinados como aportaciones para actividades de Morena en el contexto de procesos electorales de ese año. En su momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trataba de apoyos para el movimiento político.

Tras conocerse la resolución del TEPJF, Pío López Obrador difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que el caso fue un "vil montaje mediático", postura que ha sostenido desde el inicio de la controversia.

El cierre del expediente pone fin a un proceso que se extendió por varios años, luego de cuestionamientos sobre la transparencia de los recursos que no fueron reportados ante la autoridad electoral.