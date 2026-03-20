Detienen y liberan a hija de "El Mayo" Zambada tras operativo en Sinaloa

Elementos federales realizaron un operativo en Sinaloa que derivó en la detención y posterior liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael "El Mayo" Zambada.

La Secretaría de Marina confirmó que la mujer fue retenida durante la intervención, aunque más tarde quedó en libertad. El despliegue fue reportado la mañana de este jueves en la comunidad de El Álamo, perteneciente a la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.

Detalles del operativo

De acuerdo con reportes locales, el operativo inició poco antes de las 9:00 horas y contó con la participación de fuerzas de seguridad por tierra y aire. Durante la acción, habitantes de la zona confrontaron a los elementos militares y exigieron la liberación de Zambada Niebla, incluso bloqueando su salida.

Reacciones de la comunidad

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles cargos o investigaciones en su contra dentro de México. Cabe señalar que Mónica Zambada Niebla ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser identificada como parte de la red vinculada a su padre, quien actualmente se encuentra detenido en ese país.