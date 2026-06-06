CNTE perfila nuevas protestas en el aeropuerto y el Estadio Azteca, a menos de una semana para el Mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que analiza realizar nuevas jornadas de protesta la próxima semana en puntos estratégicos de la Ciudad de México, entre ellos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Estadio Azteca, como parte de sus acciones para exigir atención a su pliego petitorio.

El anuncio se dio luego de que los integrantes de la organización comenzaron a retirar los bloqueos que mantuvieron durante varias horas en distintos tramos de Paseo de la Reforma. A partir de las 14:30 horas, la circulación vehicular comenzó a restablecerse gradualmente en la zona.

Acciones de la CNTE

Durante un mitin efectuado en la Glorieta del Ahuehuete, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, señaló que las movilizaciones continuarán debido a que consideran insuficientes las propuestas presentadas por el gobierno federal para atender sus demandas.

Los docentes, que cumplieron cinco días consecutivos de protestas, mantuvieron sus actividades pese a las condiciones climáticas adversas. Durante la jornada realizaron dinámicas recreativas, incluyendo carreras y encuentros de futbol, mientras reiteraban su exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007.

Detalles confirmados

De acuerdo con la organización, la propuesta más reciente de las autoridades no modifica de fondo el esquema de ahorro para el retiro administrado por las Afores, uno de los principales puntos de inconformidad del movimiento magisterial.

La CNTE también informó sobre una serie de actividades programadas para el fin de semana. Entre ellas destaca un foro con la participación de representantes de diversas organizaciones sociales y movimientos laborales, así como un acto conmemorativo por las víctimas de la masacre de El Charco.

Asimismo, el domingo por la tarde se llevará a cabo una Asamblea Nacional Representativa en la que se definirá la estrategia de movilización para los próximos días. Según sus dirigentes, entre el domingo y el lunes arribarán más docentes a la Ciudad de México para fortalecer el plantón y ampliar las acciones de protesta.