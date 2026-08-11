Accidente en Viaducto: colapsa edificio en colonia Escandón

Colapsó una estructura durante demolición en la colonia Escandón, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que se reportan afectaciones viales en la zona.

El colapso de la estructura provocó la caída de un árbol que alcanzó a impactar un vehículo en los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán.

Desafortunadamente, un motociclista resultó herido y un carro afectado tras el incidente en esta importante vialidad de la CDMX.

Detalles confirmados

El colapso ocurrió en un inmueble ubicado en la lateral de Viaducto Miguel Alemán, en el cruce con la calle Minería, colonia Escandón, de la alcaldía Miguel Hidalgo. En el lugar trabajan elementos de Protección Civil, el cuerpo de bomberos y personal de tránsito, quienes mantienen cierres viales para permitir las maniobras de limpieza y seguridad.

Acciones de la autoridad

Las autoridades recomiendan evitar la zona y utilizar rutas alternas debido a las complicaciones en la circulación.