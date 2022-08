Colapsa grada con 100 personas durante fiesta patronal en Puebla

Durante una fiesta patronal en Puebla, una grada que sostenía alrededor de 100 personas colapso durante el pasado fin de semana.

Los primeros reportes aseguran que el colapso de la grada se dio por la mala organización del evento que celebraba la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora de la Asunción, de la comunidad de Teopancingo.

Por otro lado, algunos asistentes, aseguran que la estructura no estaba bien construida, al señalar que esta no contaba con los tornillos para mantener las butacas en su lugar, pero si alambres que no resistieron el peso.

#Huauchinango

Más de 100 personas cayeron de una grada que colapsó durante jaripeo en #Teopancingo, Puebla.

Se reportan tres personas lesionadas pic.twitter.com/SASiot1oFj — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) August 16, 2022

Afortunadamente, la mayoría de las personas salieron con lesiones menores, sin embargo 3 mujeres tuvieron que ser hospitalizadas por los golpes causados por el accidente.

Cabe mencionar que después del accidente personal de Protección Civil de la entidad acudió al sitio del siniestro a valorizar el percance y atender a la ciudadanía, no obstante y pese a los golpes, el evento no fue suspendido y continuó su curso como se tenía previsto desde su planeación.