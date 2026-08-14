Infecciones por Vibrio vulnificus: 7 muertes en costas de EU este verano
Las infecciones por Vibrio vulnificus no solo se asocian a heridas, sino también al consumo de mariscos contaminados, lo que aumenta el riesgo de septicemia en personas vulnerables.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Vibrio vulnificus, la ´bacteria come carne´ que en aguas costeras de EU ha causado la muerte de 7 personas este verano.
Aunque suele ser conocida en los medios como la bacteria "devoradora de carne", esta expresión puede resultar engañosa. La bacteria no literalmente se come la carne.
El problema es que, cuando entra a través de una herida, puede desencadenar una infección agresiva que destruye tejidos y, en algunos casos, provoca fascitis necrosante o una infección generalizada de la sangre.
¿Qué es exactamente Vibrio vulnificus?
Vibrio vulnificus pertenece al género Vibrio, un grupo de bacterias que habitan principalmente en ambientes marinos y estuarinos. A diferencia de Vibrio cholerae, la bacteria responsable del cólera, V. vulnificus se caracteriza especialmente por su capacidad para producir infecciones graves de heridas y septicemia, además de enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de mariscos contaminados.