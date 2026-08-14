Claudia Sheinbaum celebra el superpeso: dólar baja de 17 pesos

El peso mexicano cotizó por debajo de 17 pesos por dólar y acumuló una apreciación de 5.7 % en 2024, mientras Sheinbaum prevé más actividad económica.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar, luego de que la moneda nacional perforara este viernes el nivel de 17 pesos por dólar en operaciones al mayoreo.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este 14 de agosto, realizada en Palacio Nacional, la mandataria relacionó el comportamiento de la economía con el inicio de diversas obras públicas que, explicó, registraron retrasos por cuestiones burocráticas.

"Estamos bien. Yo les dije que el segundo semestre iba a despegar más la economía, porque están iniciando muchas obras públicas, que por distintas razones, sobre todo burocráticas, se retrasaron. Entonces, vamos bien y cada mes va a estar mejor", declaró.

Peso mexicano registra cuarto día consecutivo de ganancias

El peso mexicano extendió este viernes su racha positiva frente al dólar estadounidense y acumuló cuatro jornadas consecutivas con ganancias.

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana llegó a cotizar por debajo de las 17 unidades por dólar, en un nuevo nivel de fortaleza para el tipo de cambio.

Durante la mañana, el dólar se ubicó alrededor de 16.98 pesos por unidad en operaciones al mayoreo. Según información citada en el reporte, más del 80 % de las operaciones cambiarias se realizan fuera de México, de acuerdo con la encuesta más reciente del Banco de Pagos Internacionales.

El impacto del superpeso en los mercados

El comportamiento registrado durante esta jornada volvió a colocar al llamado "superpeso" entre los temas de seguimiento de los mercados financieros.