Conmoción en Los Reyes La Paz por asesinato niño Fernandito

CIUDAD DE MÉXICO — Vecinos de Los Reyes La Paz, Estado de México, expresaron su profunda alarma sobre los presuntos asesinos de Fernando, el menor de cinco años que fue secuestrado y asesinado por prestamistas ante una deuda de mil pesos. "Nos daban hasta miedo", afirmaron, al recordar señales ominosas que observaron en los individuos antes de conocerse el crimen.
"Nosotros sabíamos que dichas personas no eran buenas, se notaba en ellas una maldad muy marcada," dijeron varios residentes. "Por eso ninguno de los vecinos les hablamos... esta presunción que teníamos de ellos se confirmó después de que nos enteramos lo que habían hecho," añadieron, tras enterarse de que habían asesinado a un niño inocente.
Fernando fue retenido desde el 28 de julio, como garantía del pago de una deuda de mil pesos. Los presuntos responsables—identificados como Carlos "N", Ana Lilia "N" y Lilia "N"—lo mantuvieron prisionero durante días. La denuncia formal fue presentada apenas el 4 de agosto, después de que los esfuerzos iniciales de la madre por localizarlo resultaran infructuosos.
Al realizar un operativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la policía municipal encontraron el cuerpo del niño en avanzado estado de descomposición dentro de un costal. El análisis forense reveló signos de fractura craneoencefálica, provocada por un golpe contundente, además de maltrato físico, desnutrición, hidración forzada y lesiones en el torso y extremidades.
Los tres presuntos agresores ya han sido detenidos y trasladados al penal de Nezahualcóyotl, donde enfrentarán cargos por desaparición forzada, homicidio calificado y posible tortura infantil. La FGJEM mantiene abierta la investigación y prepara las audiencias correspondientes.
La comunidad circundante, indignada y consternada, ha manifestado su repudio y solidaridad con la familia. Vecinos colocaron un altar improvisado con veladoras y flores para honrar la memoria de Fernando, al tiempo que exigieron justicia plena y que el caso sirva como alerta para reforzar mecanismos de protección frente a préstamos abusivos e ilegalidades en sus barrios.