Con pistolas, rifles… ‘Pueblos Unidos’ hace frente al narco en Michoacán

Nación

Este grupo es integrado por cerca de 3 mil personas y blinda cuatro municipios; custodian cañaverales, huertas de aguacate, guayaba y mango; combate extorsiones a campesinos

MICHOACÁN. Organizados por turnos, 3 mil hombres de todas las edades instalaron 54 barricadas en Ario de Rosales, Salvador Escalante, Nuevo Urecho y Taretan, en Michoacán. En cada puesto de control, hay visibles por lo menos 40 hombres armados con pistolas tipo escuadra, rifles AR-15 y fusiles AK-47.

“Empezamos pocos y al último nos decidimos todos, porque vieron que fue una proposición buena de ir acabando con toda esta corrupción, con todo este pedido de dineros, lo que nos quitaban… que durante el año lo sembraban y al final del año te lo quitaban” (sic), comentó el comandante de “Pueblos Unidos”.

Se armaron para enfrentar al Cártel de los Viagras y así terminar de una vez por todas con las extorsiones.

“Somos pura gente del pueblo, gente trabajadora, gente que se dedica a trabajar, gente que no le gustan los problemas, gente que tiene hambre, que tiene frío, que tiene calor, que estamos aquí por una causa justa, no estamos por una ambición…”, manifestó el comandante. Entre Salvador Escalante y Ario de Rosales hay más de 20 mil hectáreas que producen unas 30 mil toneladas de aguacate, la mayoría de esta fruta se exporta a los Estados Unidos y Asia.

La producción del llamado oro verde hace atractiva esta región para los delincuentes, por lo que ante el asedio de los criminales, pequeños y productores a gran escala compraron armas y ahora se auto defienden.

Pero el asedio contra habitantes de los pueblos unidos se extiende a municipios donde hay presencia de los grupos criminales expulsados de Ario de Rosales, Salvador Escalante, Taretan y Nuevo Urecho.

El pasado 4 de junio, en Nueva Italia, un grupo armado plagió a Raúl Medrano Álvarez y desde esa fecha aún no hay información de su paradero o su estado de salud.

Lo levantaron unos hombres armados en frente del DIF de Nueva Italia ¿y luego qué supieron? Hasta ahorita no sabemos nada. No nos han pedido nada. No nos han hecho saber nada de él; desconocemos todavía su paradero”, dijo el hermano la víctima.

La desaparición de Raúl, derivó en el bloqueo de la autopista Siglo XXI y las vías del ferrocarril, ambas rúas comunican al puerto de Lázaro Cárdenas con Morelia y todo el centro del país.

Medrano Álvarez, es un campesino originario de Tomendán, municipio de Taretan, donde el grupo “Pueblos Unidos” incrementó su presencia con hombres armados y vigilan a distancia las movilizaciones hechas para exigir una participación más activa de las autoridades.

“Aquí el pueblo no ha estado ayudando, todo lo que es ‘Pueblos Unidos’ nos ha ayudado para exigirle al Gobierno, pero el Gobierno de a tiro no nos ha echado la mano para nada…”, lamentó. La desaparición de Raúl es atribuida a una célula del crimen organizado que, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación, controla los municipios terracalenteños de La Huacana, Múgica y Gabriel Zamora.