Exportación de petróleo en el estrecho de Ormuz persiste a pesar del conflicto

Los buques transitan lentamente por el estrecho de Ormuz mientras persiste el conflicto en Oriente Medio.

Los productores de Oriente Medio siguen exportando petróleo en buques cisterna que viajan con los transpondedores apagados.

Reducción del tráfico marítimo

Una docena de buques de carga transitaron por el estrecho de Ormuz durante el fin de semana, una cifra inferior a los 35 del fin de semana anterior, según mostraron los datos de transporte marítimo, mientras persistía la tensión en el Golfo con Estados Unidos e Irán en un punto muerto. El tráfico visible a través del estrecho, que antes de la guerra era la vía principal para una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, se ha reducido a un goteo.

Sin embargo, los productores de Oriente Medio siguen exportando petróleo en buques cisterna que viajan con los transpondedores apagados.

Exportación de petróleo

Entre los buques rastreables, cuatro embarcaciones, dos petroleros que transportaban productos petrolíferos refinados y dos buques vacíos para mercancías a granel y gas, salieron del estrecho el domingo, mientras que otros dos petroleros de pequeño tamaño entraron en el Golfo, según mostraron datos provisionales de la empresa de análisis Kpler. El sábado, cinco buques que transportaban productos agrícolas, gas licuado de petróleo y fertilizantes salieron del Golfo, mientras que un buque gasero de gran tamaño, vacío, entró en él, según mostraron los datos.

Antes de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el 28 de febrero, el estrecho solía registrar un tráfico diario de unos 125 buques comerciales de gran tamaño, incluidos petroleros, buques gaseros, graneleros y portacontenedores.

Impacto del conflicto

Los ataques de los hutíes contra el oleoducto Este-Oeste de Saudi Aramco han llevado a la empresa energética estatal a aumentar las exportaciones a través del estrecho de Ormuz este mes y el próximo, tras suspender algunos envíos a través de Yanbu.