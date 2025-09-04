Gobierno de Morelos pide a Noroña Regularizar su Propiedad en Tepoztlán

Gobierno de Morelos insta a Fernández Noroña a regularizar su propiedad en Tepoztlán tras conflicto con comuneros

El Gobierno de Morelos exhortó al senador Gerardo Fernández Noroña a regularizar su propiedad ubicada en Tepoztlán, luego de que surgieran reclamos por parte de comuneros locales que exigen la devolución del predio donde actualmente se encuentra su casa, valuada en aproximadamente 12 millones de pesos.

Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno estatal, afirmó que Noroña debe asumir su responsabilidad "como cualquier ciudadano" y dar cumplimiento a los procesos legales correspondientes para regularizar su situación.

"Cada quien debe ser responsable de sus actos. Cuando hacemos algo indebido, sancionado por la ley o por la opinión pública, hay consecuencias: políticas para quienes estamos en el gobierno, jurídicas, y, como decía Reyes Heroles, en el pecado llevaremos la penitencia", declaró Salgado Brito en entrevista con Proceso.

El conflicto entre el legislador y los comuneros ha generado una fuerte presión social y mediática, al tiempo que pone en evidencia los problemas de ordenamiento territorial que enfrenta el municipio.

En respuesta a esta situación, el funcionario adelantó que el caso de Noroña impulsará una aceleración del programa estatal de reordenamiento y regularización territorial, con énfasis en los municipios de Tepoztlán y Huitzilac, donde existen numerosos casos similares.

El llamado del Gobierno de Morelos busca no sólo resolver el caso particular del senador, sino también avanzar en la legalización de propiedades construidas en zonas comunales o con situación jurídica irregular.