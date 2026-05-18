Congelamiento de cuentas de Rubén Rocha en Sinaloa tras alertas de EE.UU.

La política mexicana acaba de entrar a una de sus etapas más incómodas y explosivas. El nombre de Rubén Rocha Moya vuelve al centro del huracán luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmara el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con él y otros funcionarios de Sinaloa, tras alertas emitidas desde Estados Unidos.

Y aquí es donde todo se pone más delicado: cuando a un político le congelan las cuentas, el mensaje no suele ser administrativo... suele ser político, financiero y judicial al mismo tiempo.

Según la información difundida, las medidas preventivas habrían sido activadas tras señalamientos de autoridades estadounidenses que investigan presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y estructuras criminales. La UIF aseguró que la inmovilización responde a alertas provenientes de EE.UU. y a protocolos financieros internacionales.

¿Por qué actúa México ahora?

Pero la pregunta que incendia las redes es inevitable: ¿por qué México actúa ahora si durante semanas el discurso oficial fue pedir "más pruebas" a Washington? Hace apenas días, la presidenta Claudia Sheinbaum había pedido aclarar públicamente si realmente existían congelamientos de cuentas relacionados con Rocha Moya.

Para muchos, esto parece una contradicción monumental: primero cautela, luego congelamiento financiero. Y en política, cuando el dinero se inmoviliza, pocas veces es casualidad.

Impacto de las alertas de EE.UU.

Lo más polémico del caso es el posible mensaje detrás del movimiento: Estados Unidos no necesita esperar a una sentencia para presionar políticamente. En temas financieros, basta con alertas, investigaciones y riesgos de lavado para que bancos y autoridades empiecen a cerrar puertas. De hecho, reportes apuntan a que el sistema bancario mexicano habría activado protocolos antilavado por temor a exponerse ante autoridades estadounidenses.

Mientras unos ya hablan de un "golpe histórico" contra figuras cercanas al poder en Sinaloa, otros denuncian una especie de intervención silenciosa de Washington sobre la política mexicana, donde una acusación extranjera termina congelando cuentas antes de que exista una condena judicial en México.

Justicia o advertencia política

Y ahí está la verdadera bomba: si esto le pasa a un gobernador ligado al oficialismo, ¿estamos viendo justicia o una advertencia política?

Porque una cosa es segura: cuando el dinero deja de moverse, el poder también empieza a temblar.