Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.— El Congreso del Estado aprobó la licencia temporal solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de las investigaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico señalados por autoridades de Estados Unidos.

La solicitud del mandatario fue avalada por el Poder Legislativo local, lo que formaliza su separación del cargo mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes. La medida ocurre en un contexto de presión política tras las acusaciones en su contra, las cuales él ha rechazado.

¿Qué motivó la solicitud de licencia?

De acuerdo con la información, aún está pendiente la designación de la persona que asumirá la gubernatura de manera interina, proceso que deberá definir el propio Congreso estatal en los próximos días.

Rocha Moya indicó previamente que su decisión de solicitar licencia tiene como objetivo facilitar las investigaciones y permitir que las autoridades actúen sin obstáculos, al tiempo que reiteró su disposición de enfrentar el proceso conforme a derecho.

Reacciones a las acusaciones

La licencia se da luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado, lo que detonó una crisis política en la entidad y reacciones tanto de la oposición como dentro de Morena.

El caso ha escalado a nivel nacional por sus implicaciones políticas e institucionales, mientras se espera la resolución del Congreso sobre el nombramiento del gobernador interino que garantice la continuidad del gobierno estatal.