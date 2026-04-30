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Nación

Claudia Sheinbaum defiende a Rubén Rocha Moya: imputaciones son políticas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió a Rubén Rocha Moya ante las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU.

Por Staff / La Voz - 30 abril, 2026 - 10:41 a.m.
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      Sin pruebas, el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político: Sheinbaum

      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las imputaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrían tener un carácter político en caso de no presentarse pruebas contundentes.

      Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló: "si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político", en referencia a la acusación formal anunciada por autoridades estadounidenses contra el mandatario estatal y otros nueve funcionarios mexicanos.

      Acusación formal contra funcionarios mexicanos desde Estados Unidos

      El señalamiento fue dado a conocer por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la Agencia Antidrogas, Terrance C. Cole, informaron que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a territorio estadounidense, a cambio de apoyo político y sobornos.

      Entre los acusados se encuentra Rubén Rocha Moya. De acuerdo con la imputación difundida, los cargos también incluyen delitos relacionados con armas.

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