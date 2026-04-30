Detienen a Erika N en Venezuela por feminicidio de Carolina Flores

CIUDAD DE MÉXICO — Autoridades de Venezuela informaron la captura de Erika N, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido en territorio mexicano.

De acuerdo con los reportes oficiales, la detención fue posible gracias a la estrecha colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol y las corporaciones de seguridad venezolanas. Erika N era buscada por los hechos violentos registrados en el estado de Chihuahua, donde el cuerpo de la víctima fue localizado tras ser reportada como desaparecida.

La investigación señala que la hoy detenida huyó del país poco después de que se iniciaran las pesquisas sobre el crimen. El rastro de Erika N fue seguido a través de diversos movimientos migratorios que finalmente permitieron su ubicación en Sudamérica. Las autoridades mexicanas han iniciado formalmente los protocolos necesarios para solicitar su extradición y que sea presentada ante los tribunales locales.

Carolina Flores, reconocida por su participación en certámenes de belleza y su labor social, fue víctima de un ataque que conmocionó a la opinión pública. La Fiscalía de Chihuahua ha mantenido que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, buscando garantizar que no haya impunidad en la agresión que le arrebató la vida a la joven.

Durante la captura, las autoridades locales de Venezuela confirmaron que la sospechosa se encontraba ocultándose para evadir la justicia internacional. Se espera que en los próximos días se defina el calendario para su traslado a México, donde deberá enfrentar los cargos que se le imputan por el delito de feminicidio agravado.

El Gobierno de México, a través de sus canales diplomáticos, agradeció la disposición de las autoridades venezolanas para dar cumplimiento a la ficha roja de Interpol. Este arresto se considera un paso crucial en el proceso judicial de un caso que ha sido seguido de cerca por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el norte del país.

Por su parte, la familia de la víctima ha sido notificada sobre la aprehensión y se mantiene a la espera de que el proceso de extradición se complete sin contratiempos. La Fiscalía General del Estado reiteró que cuenta con los elementos de prueba suficientes para sustentar la acusación contra Erika N una vez que sea puesta a disposición de los jueces en Chihuahua.