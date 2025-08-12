Consejo Ciudadano revela cifras alarmantes sobre ciudades mexicanas

México concentra 20 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, según ranking internacional

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal publicó este miércoles 19 de febrero su ranking anual 2024 de las ciudades más violentas del mundo, en el que México ocupa 20 de los 50 lugares enlistados. Esta es la cifra más alta desde 2019, cuando el país registró 19 ciudades en la lista.

De acuerdo con José Antonio Ortega, presidente del organismo, los datos reflejan una preocupante escalada de violencia, particularmente en ciudades mexicanas que reportan elevados índices de homicidios por cada 100 mil habitantes.

El listado incluye ciudades de distintas regiones del país, desde el norte hasta el sur, con Colima encabezando el ranking nacional. Este tipo de medición busca visibilizar los niveles de violencia urbana y presionar a los gobiernos locales y federales a fortalecer las políticas de seguridad pública.

Las 20 ciudades mexicanas que figuran en el ranking 2024 son:

(Aquí se puede incluir la lista completa si se desea)

La presencia de México en este tipo de listas ha generado debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años, así como sobre la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia en el país.