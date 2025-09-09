Claudia Sheinbaum da Bandera Inicial a Obras del Tren del Norte en Saltillo-Nuevo Laredo

Inicia oficialmente la construcción del Tren Saltillo–Nuevo Laredo durante conferencia de Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizó un enlace en vivo a Salinas Victoria, Nuevo León, para dar el banderazo inicial a la construcción del tramo Saltillo–Nuevo Laredo del proyecto ferroviario Tren del Norte.

El primero en tomar la palabra fue Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quien destacó que este avance forma parte del compromiso federal para desarrollar el Tren del Norte, el cual contempla un recorrido total de 1,200 kilómetros. En esta fase inicial se construirán 396 kilómetros que conectarán Saltillo con Nuevo Laredo.

A continuación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó su agradecimiento a las autoridades federales por impulsar este proyecto largamente esperado en la región. Subrayó que esta obra no solo mejorará la movilidad en el estado, sino que también detonará el crecimiento económico, generará empleos y se articulará con otras infraestructuras estratégicas de Nuevo León. "Este proyecto traerá una gran derrama económica y muchos empleos. Es un tren que se esperaba desde hace años, y me da gusto que el primer tramo conecte Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo", señaló.

Posteriormente, Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, explicó las principales características del proyecto. Detalló que el Tren del Norte contará con vías exclusivas para pasajeros, lo cual permitirá alcanzar velocidades de entre 160 y 200 km/h. Además, se construirán estaciones tanto principales como secundarias para atender a diversas comunidades.

La obra se dividirá en cuatro tramos y actualmente los trabajos se concentran en la zona de Unión San Javier, donde iniciarán los primeros 100 kilómetros. En este segmento también se ubicará la estación de Villa Aldama. Se prevé la construcción de una vía sencilla a lo largo de 105 kilómetros, así como un viaducto, 30 puentes ferroviarios y 176 obras de drenaje.

En cuanto al impacto económico, se estima la creación de 4,446 empleos directos y más de 14,000 indirectos. Una vez concluido, el tren beneficiará anualmente a más de 7 millones de personas.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum, desde Palacio Nacional, dio el banderazo oficial a esta obra, recordando que ya se trabaja en el tren México–Querétaro, y que el próximo año se licitarán nuevos tramos del sistema ferroviario nacional. "Con este tramo arranca la construcción del tren en el norte del país, un paso más hacia un México mejor conectado", concluyó.