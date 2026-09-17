Consulta en línea del CURP será suspendida, ¿A partir de cuándo?

CIUDAD DE MÉXICO — La consulta pública en línea de la Clave Única de Registro de Población experimentó una suspensión temporal en sus plataformas digitales oficiales debido a la ejecución de trabajos programados de mantenimiento preventivo e infraestructura informática en los sistemas centrales de validación.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la interrupción del servicio afectó directamente a las plataformas del Registro Nacional de Población. La suspensión temporal inició a partir de las 20:00 horas del pasado 15 de septiembre de 2026 y concluyó formalmente a las 05:00 horas de este 17 de septiembre, abarcando una ventana de atención técnica orientada a optimizar la seguridad y el desempeño del servidor gubernamental.

Detalles confirmados

Durante dicho lapso, las aplicaciones y portales de dependencias públicas e instituciones privadas que dependen de la base de datos nacional para la verificación de la identidad ciudadana detuvieron temporalmente la validación automática del documento. La medida preventiva buscó asegurar la estabilidad del sistema frente a las actualizaciones tecnológicas requeridas para la gestión de trámites.

Impacto en la comunidad

Tras finalizar los trabajos de mantenimiento en el horario programado, las autoridades confirmaron el restablecimiento total del servicio digital, permitiendo a la ciudadanía realizar nuevamente la consulta, descarga e impresión gratuita del documento a través de los portales gubernamentales correspondientes.