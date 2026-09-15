Diputada propone licencia laboral por muerte de mascota en México

CIUDAD DE MÉXICO — Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para otorgar una licencia laboral con goce de sueldo ante el fallecimiento de un animal de compañía. La propuesta plantea concede un permiso formal de tres días hábiles, con la finalidad de que las personas trabajadoras puedan afrontar el proceso de duelo sin ver afectados sus ingresos ni depender de la discrecionalidad de sus empleadores.

La propuesta de la diputada Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León

La iniciativa, impulsada por la diputada federal Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, del grupo parlamentario de Morena, responde al cambio en las dinámicas sociales donde las mascotas son consideradas integrantes del entorno familiar. La legisladora argumentó que la pérdida de un animal genera un impacto emocional relevante que debe ser reconocido dentro del marco legal que regula las obligaciones de los patrones en el país.

Mecanismo de verificación para la licencia

Para garantizar el uso adecuado del beneficio y evitar abusos, la reforma establece un mecanismo de verificación obligatorio. La persona empleada deberá justificar la ausencia mediante la presentación de un certificado de defunción expedido por un médico veterinario con cédula profesional. Este documento servirá como comprobante oficial ante el área de recursos humanos para validar la licencia remunerada.

Proceso legislativo de la iniciativa

El proyecto legislativo fue turnado a comisiones para su análisis técnico y posterior discusión. Para que la medida se convierta en una obligación laboral vigente, deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, ratificada por el Senado de la República y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación. Mientras transita por dicho proceso parlamentario, la propuesta no resulta vinculante para los centros de trabajo.