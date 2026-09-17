El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas por ciclones en el Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO — El Servicio Meteorológico Nacional encendió las alertas en el Océano Pacífico debido a la presencia y vigilancia constante de tres zonas de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico situadas frente a las costas mexicanas.

De acuerdo con los reportes oficiales del organismo, los tres sistemas de baja presión presentan porcentajes variables de probabilidad para evolucionar a depresiones o tormentas tropicales en el transcurso de los próximos días. El primero de ellos se localiza al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, mostrando una trayectoria paralela al territorio nacional y concentrando la mayor probabilidad de formación ciclónica de corto plazo.

Zonas de inestabilidad en el Pacífico

La segunda zona de inestabilidad se ubica más distante al suroeste de la península de Baja California, manteniendo un desplazamiento constante hacia aguas profundas pero bajo supervisión del personal técnico. Por su parte, la tercera formación se encuentra en etapa temprana de vigilancia al sur-suroeste de las costas de Michoacán y Colima, monitoreada debido a la amplia entrada de humedad que genera hacia el interior del país.

Advertencias de Protección Civil

Ante el pronóstico de lluvias puntuales intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población y a la navegación marítima en las entidades del litoral del Pacífico para extremar precauciones y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales emitidas por las fuentes meteorológicas.