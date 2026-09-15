Claudia Sheinbaum lidera el Grito de Independencia en el Zócalo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este martes la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional, donde dirigió la tradicional arenga ante las miles de personas congregadas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Esta celebración representa la segunda ocasión en que Sheinbaum participa como presidenta en esta ceremonia patria, luego de asumir el cargo en 2023.

La música norteña en la celebración

Previo al acto protocolario, el ambiente en la Plaza de la Constitución fue amenizado por el grupo de música norteña Intocable, que interpretó algunos de sus temas más conocidos para el público que acudió a celebrar las fiestas patrias.

Recuerdo a los héroes de la Independencia

Posteriormente, Sheinbaum salió al balcón de Palacio Nacional para recordar a los principales personajes de la lucha por la Independencia y realizar el tradicional llamado que marca el inicio de los festejos patrios.