81% de maestros a favor de lineamientos para celulares en escuelas

81 % de maestros, a favor de reglas para uso de celulares de la SEP: Mario Delgado

Una consulta nacional de la SEP reveló que 81 % de los docentes está a favor de establecer reglas para el uso seguro y pedagógico de celulares y otros dispositivos en las escuelas.

El uso de celulares y dispositivos electrónicos en las aulas genera preocupación entre buena parte de los docentes del país. Una consulta realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que 81 % de los maestros participantes está a favor de establecer lineamientos para garantizar que estas herramientas se utilicen de manera segura y con fines pedagógicos.

Resultados de la consulta nacional

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó los resultados durante La Mañanera del Pueblo. La consulta nacional reunió la opinión de 565 mil 396 maestras y maestros, quienes respondieron sobre el impacto que tienen las pantallas y los teléfonos celulares dentro de los espacios escolares.

"El 81 % está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos", destacó Delgado al explicar los resultados obtenidos por la dependencia.