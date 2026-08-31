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Nación

Claudia Sheinbaum busca controlar inversión extranjera en México

Con esta iniciativa, la inversión extranjera que supere el 49% en empresas clave requerirá autorización de la CNIE, incluyendo sectores como energía y tecnología.

Por Staff / La Voz - 31 agosto, 2026 - 12:14 p.m.
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      La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera, con el objetivo de incorporar a mandos de seguridad, Fuerzas Armadas, al SAT y a la FGR en la evaluación y contención de riesgos a la seguridad nacional ante la llegada de capital foráneo.

      Acciones de la autoridad

      El proyecto modifica el artículo 23 del ordenamiento para sumar como integrantes con voz y voto en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Asimismo, prevé integrar como invitados permanentes —con voz, pero sin voto— a la Fiscalía General de la República (FGR), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

      Detalles confirmados

      De acuerdo con la exposición de motivos, aunque el artículo 30 vigente faculta a la CNIE a frenar adquisiciones por motivos de seguridad nacional, carece de parámetros y directrices técnicas claras para ejercer dicha atribución.

      Con la reforma, la inversión foránea requerirá autorización obligatoria de la CNIE para rebasar el 49 % del capital social en sociedades mexicanas con activos relevantes que inciden en infraestructuras estratégicas físicas o virtuales vinculadas con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos, sistemas digitales, sector aeroespacial, defensa, instalaciones sensibles y predios indispensables para su operación.

      La restricción se aplicará también a empresas enfocadas en tecnologías críticas y de doble uso, rubro que abarca inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, desarrollo aeroespacial, almacenamiento de energía, tecnología cuántica, nuclear, nanotecnologías y biotecnologías.

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