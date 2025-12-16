Laura Zapata critica a Carlos Bonavides por cobrar pensión en CDMX

´Cuando la gente tiene hambre, se calla´... Laura Zapata arremete contra ´Huicho Domínguez´ por cobrar Pensión del Bienestar

Laura Zapata se colocó nuevamente en el centro del debate público luego de lanzar una frase que rápidamente se viralizó: "Cuando la gente tiene hambre, se calla". La declaración fue dirigida de manera indirecta a Carlos Bonavides, actor que ha reconocido públicamente recibir la Pensión del Bienestar para adultos mayores.

Las palabras de Zapata surgieron durante su participación en la tercera marcha de la Generación Z en la Ciudad de México, donde fue cuestionada por la prensa sobre los apoyos económicos que reciben algunos artistas. La actriz, conocida por su postura crítica hacia el actual gobierno, cuestionó tanto el programa social como a quienes lo cobran.

Zapata afirmó que su única "hambre" es de justicia y libertad, y aprovechó el momento para denunciar lo que consideró detenciones injustas de jóvenes manifestantes. Sus declaraciones quedaron registradas en un video difundido en la red social X, amplificando el alcance de la controversia.

ZAPATA EVITA HABLAR DE SEXENIOS ANTERIORES

Durante el mismo encuentro con medios, Laura Zapata fue confrontada con preguntas sobre presuntas detenciones injustas ocurridas en gobiernos pasados, particularmente en épocas en las que ella tenía una intensa presencia en las telenovelas mexicanas. La reacción de la actriz fue tajante y evitó profundizar en el tema, marcando distancia con cualquier análisis histórico. Señaló que su trabajo siempre ha sido la actuación y que no hablaría de periodos que, según ella, no conoce a profundidad.

Esta postura fue interpretada por algunos sectores como una evasión selectiva del debate político, mientras que otros defendieron su derecho a expresar opiniones desde su experiencia personal y profesional.

CARLOS BONAVIDES Y SU DEFENSA DE LA PENSIÓN

Las críticas de Laura Zapata contrastan con la postura de Carlos Bonavides, quien en 2024 publicó un video desde un Banco del Bienestar confirmando que recibe la pensión. En esa grabación, el actor explicó que el apoyo es clave para su economía diaria. Bonavides relató que antes de recibir el recurso llegó a contar con apenas 15 pesos en el bolsillo, y cuestionó a quienes minimizan el monto del apoyo. Para él, los seis mil pesos representan un alivio real para cubrir gastos básicos.

El actor ha defendido en diversas ocasiones los programas sociales del gobierno y ha criticado a expresidentes, lo que ha generado opiniones divididas en redes sociales y entre figuras públicas.

CRONOLOGÍA DE LAS POLÉMICAS DE BONAVIDES

· Mayo de 2017: Participó en spots de Morena usando a Huicho Domínguez, generando críticas por fines políticos.

· 2018: Expresó abiertamente su respaldo a la candidatura de AMLO.

· Mayo de 2021: Solicitó apoyo al presidente, lo que desató especulaciones.

· Año 2024: Se reportaron dificultades económicas y venta de saludos personalizados.

· Noviembre de 2024: Confirmó el cobro de la Pensión del Bienestar y agradeció al gobierno.

· Abril de 2024: Defendió públicamente sus ingresos y su postura política.

DATOS CURIOSOS

· Huicho Domínguez es uno de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana de los años noventa.

· Laura Zapata ha sido una de las actrices más críticas del actual gobierno en el medio artístico.

· La Pensión del Bienestar es uno de los programas sociales con mayor alcance en México.

· El debate sobre artistas y política suele intensificarse en contextos electorales y de protesta social.

La confrontación entre Laura Zapata y Carlos Bonavides refleja un debate más amplio sobre los programas sociales, la libertad de expresión y el papel político de las figuras públicas. Mientras algunos consideran legítimo el apoyo económico a los adultos mayores, otros cuestionan el discurso y la coherencia de quienes lo reciben. La polémica, lejos de apagarse, sigue alimentando la conversación pública en redes y medios nacionales.