Claudia Sheinbaum condena agresiones en el Congreso de CDMX

No debe llegarse a la violencia: Sheinbaum por agresiones en el Congreso CDMX

Claudia Sheinbaum condena hechos violentos en el Congreso de la CDMX tras debate por el Instituto de Transparencia.

Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la violencia ocurrida al interior del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) entre legisladores de Morena y el PRI, registradas el 15 de diciembre de 2025.

"Muy mal, está mal que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, al verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos no tienen porque llegarse a la violencia. Yo creo que no debe de ocurrir esto. Se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna. Nosotros lo hicimos en contra de algunas leyes pero caer en actos de violencia es condenable no debe ser".

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde la conferencia mañanera del martes 16 de diciembre, un día después de las agresiones entre las diputadas locales Claudia Pérez (PAN), Yuriri Ayala (Morena), y Daniela Álvarez (PAN), la presidenta de México lamentó los hechos violentos ocurridos en el recinto legislativo.

Las legisladoras del Congreso de la CDMX que protagonizaron la lamentable escena violenta son:

Yuriri Ayala (Morena) — diputada por el Distrito 6 de Gustavo A. Madero; fue grabada jalando del cabello a una diputada del PAN.

Daniela Álvarez (PAN) — diputada del Distrito 19 y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas; se enfrascó en jaloneos con Ayala.

Claudia Pérez (PAN) — diputada por representación proporcional; reaccionó durante el altercado defendiendo a su colega.

Sheinbaum llama "espectáculo" a las agresiones en el Congreso de la CDMX.

Al ser cuestionada por las agresiones entre legisladoras del Congreso de la CDMX, Claudia Sheinbaum condenó la violencia y la calificó como un espectáculo.

La presidenta de México y ex jefa de gobierno hizo un llamado a todos los diputados y diputadas de todas las bancadas de la CDMX a no llegar a la violencia.

En ese sentido, enfatizó que se puede estar en contra de alguna propuesta legislativa o hasta se puede tomar la tribuna de un Congreso de la CDMX pero no hay justificación para llegar a la violencia.

Recordó que en diversas ocasiones Morena tomó la tribuna al mostrarse en contra de algunas leyes, pero nunca cayeron en actos de violencia como los que se vieron al interior el Congreso de la CDMX.

El momento de las agresiones entre las legisladoras fue captado en video tanto por el canal del Congreso de la CDMX como otros diputados y diputadas que presenciaron la pelea en vivo.