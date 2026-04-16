México y EE. UU. refuerzan cooperación contra narcotráfico: Édgar Amador

En un contexto donde el poder del crimen organizado no solo se mide en armas, sino en dinero, México y Estados Unidos decidieron reforzar su alianza para atacar uno de los pilares más importantes del narcotráfico: sus finanzas.

La reciente reunión entre el secretario de Hacienda de México, Édgar Amador, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejó claro que la estrategia bilateral ha evolucionado. Ya no se trata únicamente de decomisar drogas o capturar líderes criminales, sino de seguir la ruta del dinero ilícito.

¿Cómo ocurrió la reunión entre Édgar Amador y Scott Bessent?

Golpear donde más duele: el dinero

El lavado de dinero es el mecanismo que permite a los cárteles transformar ganancias ilegales en recursos aparentemente legales. Sin este proceso, las organizaciones criminales perderían su capacidad de operar a gran escala.

Por eso, ambos países acordaron fortalecer el intercambio de información financiera, con el objetivo de detectar operaciones sospechosas y frenar el flujo de recursos que alimenta actividades como el tráfico de drogas.

Esta cooperación implica un trabajo más estrecho entre instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México y agencias del Tesoro en Estados Unidos, lo que permitirá actuar con mayor rapidez y precisión.

Detalles confirmados sobre la cooperación bilateral

Una estrategia más amplia que solo seguridad

Aunque el combate al narcotráfico fue un tema central, la reunión también abordó otros aspectos clave de la relación bilateral, como la economía y la cooperación en el marco del T-MEC.

Esto refleja una realidad: el crimen organizado no es solo un problema de seguridad, sino también económico. Las redes criminales utilizan sistemas financieros, empresas fachada y nuevas tecnologías para ocultar sus ganancias, lo que obliga a los gobiernos a responder con herramientas cada vez más sofisticadas.

Impacto en la comunidad: reducción de muertes por sobredosis

Cooperación con respeto a la soberanía

Un punto importante del acuerdo es que la colaboración se mantendrá respetando la soberanía de México. Esto busca evitar tensiones políticas y asegurar que las acciones conjuntas se desarrollen bajo un esquema de coordinación, no de imposición.

La relación entre ambos países en este tema ha sido históricamente compleja, pero hoy parece avanzar hacia un modelo más equilibrado.

Resultados que ya comienzan a notarse

Autoridades estadounidenses han reconocido que la cooperación con México ha contribuido incluso a la reducción de muertes por sobredosis en su territorio, lo que evidencia el impacto directo de estas acciones conjuntas.

Además, el enfoque actual —centrado en desmantelar las redes financieras— busca atacar el problema desde la raíz, debilitando la estructura económica que sostiene a los cárteles.

Estrategia de Édgar Amador para frenar el narcotráfico

El nuevo frente de la guerra contra el narco

La estrategia es clara: seguir el dinero para frenar al crimen.

Al reforzar su cooperación, México y Estados Unidos están apostando por una lucha más inteligente, donde la inteligencia financiera se convierte en la herramienta principal para desarticular organizaciones criminales.

Porque, al final, cortar el flujo de dinero puede ser más efectivo que cualquier operativo armado.