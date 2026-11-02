Grecia Quiroz rinde homenaje a Carlos Manzo en Uruapan

URUAPAN, Michoacán.- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, completó el tradicional recorrido del encendido de velas en la Plaza Morelos, el mismo trayecto que su esposo y antecesor, Carlos Manzo, no pudo concluir tras ser asesinado en ese punto durante las festividades del Día de Muertos hace un año.

El acto conmemorativo formó parte de las actividades organizadas al cumplirse el primer aniversario luctuoso del exedil, donde Quiroz encabezó una marcha pacífica y dio a conocer la develación de un monumento en memoria del exalcalde. A través de sus redes sociales, la munícipe compartió imágenes de la ceremonia acompañadas del mensaje de exigencia de justicia y la proclama "Ni un paso atrás".

"Tenía un compromiso moral de terminar lo que él empezó en el mismo lugar donde le arrebataron la vida", expresó la alcaldesa al justificar su participación en el recorrido tradicional a pesar de las recomendaciones de seguridad formuladas por su equipo cercano.

Acciones de la autoridad

El aniversario luctuoso coincide con un contexto de acusaciones institucionales entre el Ayuntamiento de Uruapan y las autoridades estatales. Mientras la edila solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República la atracción de la carpeta de investigación tras denunciar un presunto uso político del caso por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la dependencia estatal ratificó la detención de la secretaria de Bienestar municipal por probable encubrimiento y sostuvo que las indagatorias continuarán sin distinción de cargos públicos.