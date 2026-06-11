Multas por transmitir el Mundial sin permiso alcanzarían hasta 586 mil pesos

MONTERREY, México — Los establecimientos comerciales, restaurantes, bares y negocios que transmitan de manera ilegal o sin los derechos de autorización correspondientes los partidos de la Copa del Mundo 2026 se enfrentarán a severas sanciones económicas que podrían alcanzar hasta los 586 mil pesos, advirtieron las autoridades reguladoras y especialistas en propiedad intelectual en México.

La medida busca proteger de forma estricta los derechos de transmisión televisiva y comercial adquiridos por las empresas licenciatarias oficiales de la FIFA dentro del territorio nacional, ante el inicio del torneo de futbol que genera una alta concentración de público en espacios de esparcimiento social.

Sanciones de la Ley Federal del Derecho de Autor por transmisiones ilegales

De acuerdo con el marco legal mexicano y las normativas aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), la retransmisión, proyección o exhibición pública de contenidos audiovisuales protegidos con fines de lucro directo o indirecto, sin contar con la debida licencia comercial otorgada por los titulares de los derechos, constituye una infracción administrativa grave.

Las multas estipuladas para este tipo de violaciones comerciales van desde las Unidades de Medida y Actualización (UMA) básicas hasta penalizaciones que escalan formalmente hasta los 586 mil pesos por cada evento o partido detectado en el establecimiento que infrinja la ley.

Las autoridades encargadas de la verificación comercial recordaron que las licencias de uso doméstico o residencial (contratadas de manera regular para hogares mediante sistemas de televisión por cable, satelital o plataformas de streaming) no autorizan legalmente la reproducción pública en espacios donde se condicione el acceso, se vendan alimentos y bebidas, o se obtenga un beneficio económico secundario a raíz de la proyección del encuentro deportivo.

Operativos de verificación y combate a la piratería comercial

Para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes durante el transcurso de la competencia internacional, se implementarán operativos de inspección y monitoreo en diferentes ciudades del país. Estos procedimientos de verificación serán coordinados con la participación de organismos reguladores oficiales e inspectores autorizados, quienes realizarán visitas aleatorias a comercios de diversos giros.

Los especialistas en la materia exhortaron a los dueños y operadores de negocios a tramitar a la brevedad las licencias públicas comerciales correspondientes a través de los canales autorizados y proveedores oficiales de la señal televisiva. De esta forma, los establecimientos podrán exhibir los juegos de la Selección Mexicana y el resto del calendario mundialista bajo un entorno de total legalidad, evitando la clausura de sus instalaciones o la imposición de multas que impacten negativamente sus finanzas durante la temporada de la justa deportiva.