CDMX advierte sobre playeras piratas del Mundial 2026

A medida que crece la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026, también aumenta la venta de playeras y artículos pirata relacionados con el torneo en distintos puntos de México.

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) advirtió que el mercado ilegal de productos del Mundial podría generar ventas superiores a los 400 millones de pesos, impulsado principalmente por la comercialización de camisetas de selecciones nacionales, balones, estampas y souvenirs no autorizados.

Acciones de la autoridad

Autoridades han intensificado los operativos para combatir esta práctica. Tan solo en abril, fueron decomisados más de 19 mil productos falsificados relacionados con el Mundial 2026 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con un valor estimado superior a los 6 millones de pesos.

Pese a los aseguramientos, la demanda de mercancía apócrifa continúa creciendo debido a sus bajos precios. En diversas zonas comerciales y mercados informales se ofrecen jerseys de selecciones participantes a una fracción del costo de los productos oficiales.

Impacto en la comunidad

La FIFA y organismos de protección de marcas han alertado que la compra de productos falsificados afecta a la economía formal, vulnera los derechos de propiedad intelectual y fomenta el comercio ilegal. Además, se han reforzado las acciones para impedir la venta de mercancía pirata en los alrededores de las sedes mundialistas.