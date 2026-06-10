María Victoria reaparece a los 103 años en evento musical emotivo

A sus 103 años, María Victoria reaparece públicamente y luce impactante. Pocas personalidades del entretenimiento mexicano han logrado mantenerse tan presentes en la memoria colectiva como María Victoria, una artista cuya carrera atravesó la música, el cine, la radio, el teatro y la televisión. A sus 103 años, la querida estrella volvió a captar la atención pública tras una emotiva aparición que rápidamente se volvió viral.

Las imágenes fueron difundidas recientemente en el programa Hoy, donde se mostró parte de una reunión privada en la que la artista disfrutó de una presentación especial de la reconocida cantante Tania Libertad. El encuentro estuvo marcado por la nostalgia, la música y el cariño de familiares y amigos cercanos.

Una aparición que despertó nostalgia

Alejada de los reflectores desde hace varios años, María Victoria apareció en un ambiente íntimo y relajado. Las imágenes mostraron a la artista disfrutando de la velada mientras escuchaba atentamente cada una de las interpretaciones musicales. Sentada en un elegante sillón color marfil, la actriz lució tranquila y sonriente. Su expresión reflejaba emoción y serenidad durante una reunión que para muchos admiradores representó un momento histórico.