Claudia Sheinbaum aclara: La niña futbolista no es himno del Mundial

La controversia alrededor de La niña futbolista, el reciente tema interpretado por Julieta Venegas, llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien decidió aclarar públicamente uno de los puntos que más debate ha generado en redes sociales: la canción no es el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante los últimos días, miles de usuarios discutieron sobre la composición musical luego de que fuera presentada en actividades relacionadas con el torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. La polémica creció a tal nivel que muchos internautas asumieron erróneamente que se trataba de la canción oficial del Mundial.

Aclaración de Claudia Sheinbaum

Durante su intervención, la presidenta fue enfática al señalar que la canción jamás fue concebida como un himno mundialista ni como una representación oficial de la justa deportiva. "La canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial", expresó Sheinbaum. La mandataria explicó que el tema fue presentado en un contexto específico relacionado con un evento donde se entregaron boletos para la Copa del Mundo a niñas y jóvenes ganadoras de un concurso impulsado por las autoridades. Según detalló, la intención era acompañar una iniciativa enfocada en fomentar la participación femenina en el deporte y reconocer el talento de nuevas generaciones de futbolistas. La aclaración buscó frenar las especulaciones que surgieron tras el estreno y que terminaron alimentando buena parte de las críticas en plataformas digitales.