Coparmex respalda propuesta de salario mínimo digno de 13,400 pesos

Impulsan desde el sector privado un salario mínimo digno de 13,400 pesos mensuales

Empresas mexicanas están sumándose a una iniciativa que busca garantizar un salario digno para sus trabajadores, estableciendo como base un ingreso mensual de al menos 13 mil 400 pesos. Esta cifra permitiría a una familia de cuatro integrantes satisfacer sus necesidades básicas, considerando que al menos dos personas trabajan en el hogar.

Enrique Terrazas, director general de la constructora Ruba y uno de los principales promotores de la iniciativa "Vida Digna", explicó que se trata de una propuesta impulsada desde la iniciativa privada, con el objetivo de que quienes ganan menos, pero trabajan jornadas completas, puedan tener una vida más justa y estable. "El salario representa aproximadamente el 75% del ingreso total de una persona. Es indispensable que este ingreso sea suficiente para vivir con dignidad", señaló.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio respaldado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y está alineada con movimientos internacionales en los que participan compañías globales como L´Oréal, IKEA, KPMG y PWC.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque los salarios reales han mostrado una tendencia positiva en México, aún hay espacio para una mejora sustancial. "Los ingresos reales en México crecieron 1.5% en el cuarto trimestre de 2024 y acumulan un aumento del 1.7% desde el primer trimestre de 2021", indicó el organismo.

En ese contexto, Terrazas destacó los beneficios que ya han experimentado las empresas que se han adherido a "Vida Digna", entre ellas Ruba y otras afiliadas a Coparmex. Según el empresario, pagar salarios más justos ha derivado en mayor lealtad del personal, menos rotación y una mejora en la productividad.

"El salario mínimo actual no alcanza para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y vestido", afirmó. Por ello, en Ruba se ha fijado como meta que todo su personal perciba al menos 13 mil 400 pesos mensuales antes de que termine el año.

Actualmente, la constructora cuenta con unos 10 mil trabajadores de obra, de los cuales un 10% aún no alcanza ese umbral. Para ello, se están realizando ajustes salariales con el fin de elevar el nivel de ingreso de quienes están por debajo.

Los resultados han sido evidentes, aseguró Terrazas: "Nuestra rotación de personal es de apenas el 10%, frente al 30 o 35% que se observa en otras compañías del sector. Además, las incidencias de calidad han disminuido a la mitad, y los tiempos de construcción se han reducido gracias a un equipo más estable y mejor capacitado".