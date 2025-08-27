Gerardo Fernández Noroña: 'No tengo obligación de ser austero'

Fernández Noroña rechaza críticas por su casa de 12 millones de pesos: "No tengo obligación de ser austero"

CIUDAD DE MÉXICO (27 de agosto de 2025) — El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, respondió este martes a las críticas por la adquisición de una vivienda valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, asegurando que dicha compra fue declarada en su patrimonio y financiada mediante un crédito hipotecario iniciado a finales de 2024.

En conferencia de prensa, Noroña defendió su estilo de vida, señalando que no existe una "obligación personal de ser austero", pues su patrimonio "lo he construido con muchísimo trabajo", y lo ha reportado de manera transparente. Argumentó que la austeridad es una política pública, no una exigencia individual: "Confunden la austeridad personal con las políticas públicas".

Además, desafió a sus críticos: "Que me investiguen todo lo que quieran... mi patrimonio lo he construido con trabajo y esfuerzo; nadie me ha regalado nada, absolutamente nada". Invitó incluso a periodistas a verificar los datos del crédito en notarias, aunque no reveló detalles como institución financiera, plazos o pagos mensuales.

Durante la misma conferencia, comparó su situación con la de legisladores de oposición, argumentando que muchos han declarado no poseer propiedades o vehículos, lo cual consideró poco creíble. "La oposición sí vive en pobreza franciscana", afirmó, señalando ejemplos como Marko Cortés y Ricardo Anaya.

El senador también aludió a su pasado humilde: "Yo era franciscano porque como hijo del pueblo estábamos bien fregados de ingreso económico... no porque quisiéramos, sino porque esa era nuestra condición". Recalcó que tras la pandemia pudo rentar la casa y luego pagarla a crédito gracias a sus ingresos legislativos, monetización en YouTube y colaboraciones en medios