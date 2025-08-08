Asesinato de niño en Estado de México: hallan cuerpo de Fernando

CIUDAD DE MÉXICO — El caso de Fernando "N", un niño de cinco años secuestrado y asesinado por prestamistas en el Estado de México, ha generado consternación nacional luego de que peritos forenses confirmaran que el menor falleció a causa de una fractura craneoencefálica provocada por un golpe contundente, presuntamente realizado con un martillo.

Fernando fue privado de su libertad el pasado 28 de julio en el municipio de Los Reyes La Paz, luego de que su madre no pudiera saldar una deuda de mil pesos con tres prestamistas identificados como Carlos "N", Ana Lilia "N" y Lilia "N". Los agresores, según las autoridades, habrían decidido retener al menor como "garantía" del pago. La madre del niño presentó la denuncia hasta el 4 de agosto, luego de varios intentos fallidos por localizarlo por su cuenta.

Tras labores de inteligencia y trabajo de campo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y policías municipales catearon el domicilio de los acusados, donde encontraron el cuerpo sin vida del menor, escondido en una habitación y en avanzado estado de descomposición.

Los exámenes periciales determinaron que Fernando presentaba lesiones en la cabeza, espalda, tórax y piernas, así como signos evidentes de maltrato físico, desnutrición e hidratación forzada. El golpe en el cráneo habría sido la lesión mortal. Todo apunta a que el niño fue víctima de una golpiza mientras se encontraba en cautiverio.

Los tres sospechosos fueron detenidos y trasladados al penal de Nezahualcóyotl, donde enfrentarán cargos por desaparición forzada de personas con agravante de muerte, y en las próximas horas se podrían sumar delitos por homicidio calificado y tortura infantil.

El crimen ha generado una ola de indignación en redes sociales y en la comunidad de Los Reyes La Paz, donde vecinos instalaron un altar con flores, veladoras y mensajes de justicia para el pequeño Fernando. Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido que se investigue a fondo y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.