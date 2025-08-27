Asesinan a balazos a hermana de El Conejo Toys en Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa (27 de agosto de 2025) — María de Jesús, de 35 años, hermana del popular youtuber El Conejo Toys, fue ejecutada a balazos el martes por la tarde en la sindicatura de El Tamarindo, municipio de Culiacán, informaron medios locales y autoridades. El crimen ocurrió poco después de las 14:30 horas, frente a un jardín de niños y un mercado abandonado, mientras la víctima se encontraba en una choza improvisada hecha de cartones y cobijas.

María de Jesús, identificada por sus familiares como hija del creador de contenido "El Loco Mailo" y hermana de José Ismael, alias El Conejo Toys, fue atacada por sujetos armados que arribaron en vehículos y dispararon a corta distancia. La agresión dejó al menos siete casquillos percutidos en el pavimento, los cuales fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General del Estado.

Después del ataque, se desplegó un operativo inmediato con presencia del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes acordonaron el área. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Este asesinato se suma a una creciente ola de violencia dirigida contra creadores de contenido en Sinaloa. En enero de 2025, una avioneta lanzó panfletos señalando a influencers como presuntas figuras vinculadas al Cártel de Sinaloa, incluyendo a El Conejo Toys, Markitos Toys, Peso Pluma y otros. Desde entonces, al menos nueve personas mencionadas en esos volantes han sido asesinadas.(turn0search1, turn0search13)

El Conejo Toys, con más de 393 mil suscriptores en YouTube, forma parte del grupo "Los Toys", liderado por Markitos Toys. A pesar de las tragedias recientes —incluida la muerte de su hija en 2024—, el influencer ha continuado activo en sus redes sociales, aunque aún no ha emitido comentarios tras este nuevo hecho violento que ha conmocionado a su comunidad digital.