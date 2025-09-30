Resurge 'El Cachetes' en Facebook como Objeto de Burla y Memes

CIUDAD DE MÉXICO – La figura de Cristopher "N", conocido como "El Cachetes", un menor de 15 años asesinado en 2023, ha resurgido en la red social Facebook, pero esta vez como objeto de burla y memes. El caso del niño sicario asesinado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, que en su momento conmocionó a los medios, ahora es la base para la creación de contenido humorístico y canciones que se han vuelto virales.

La ejecución de "El Cachetes" en noviembre de 2023 fue mediática debido a que el menor era conocido por delinquir, consumir drogas y portar armas de fuego. El joven incluso solía compartir fotografías y videos en sus redes sociales en los que se le veía armado y manifestaba su deseo de "ser como Tony Montana". Previamente a su muerte, había sido detenido en al menos tres ocasiones por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pero siempre había quedado en libertad.

La figura del "Cachetes" y la cultura del meme

Un grupo en Facebook dedicado al menor fallecido ha cobrado una gran fuerza, generando miles de reacciones y comentarios que demuestran que el caso sigue vigente en la mente de un sector de la población. Las publicaciones no solo reproducen el contenido sensible que el propio Cristopher "N" subía en vida, sino que también incluyen canciones con letras que se mofan de sus acciones y de su trágico final.

El fenómeno de los memes de "El Cachetes" subraya la forma en que la sociedad contemporánea procesa y trivializa la violencia extrema. La burla en redes sociales hacia la figura del niño sicario ha generado un debate sobre la ética digital y la sensibilidad ante el crimen. Aunque el caso sigue bajo investigación —con cinco personas detenidas por su presunta relación con el homicidio—, el foco de la conversación se ha desviado hacia la creación de contenido viral.