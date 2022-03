Critica AMLO falta de promoción del INE a la Consulta de Revocación de Mandato

CIUDAD DE MÉXICO. – En el marco de su conferencia Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, arremete nuevamente contra el Instituto Nacional Electoral, por la supuesta falta de difusión a la Consulta de Revocación de Mandato, asegurando que los que se oponen a este ejercicio, "se oponen a la democracia".

A unas semanas de que se realice en México, la Consulta de Revocación de Mandato convocada por el presidente López Obrador, en su Mañanera, AMLO arremetió nuevamente contra los consejeros del INE, porque a decir del él, este ejercicio democrático no ha contado con suficiente promoción y por lo visto, los ciudadanos no están enterados de que se realizará.

"No hay tenerle miedo al pueblo. Hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata... Se hace camino al andar, no es posible que nos califiquemos como demócratas y no participemos", señaló AMLO en la Mañanera.

Dijo que se inadmisible que sus opositores no vayan a participar a en la Consulta de Revocación de Mandato, porque no les ha ido bien en sus campañas negativas, "porque vamos a terminar fortaleciendo a quien este en el gobierno, o no hemos conspirado lo suficiente, todavía no está a punto el golpe, nos falta más guerra sucia, más calumnias y más guerra sucia".

AMLO cuestionó, "¿Qué clase de demócratas son? Y es muy lamentable que el INE no promueva la consulta".

En este contexto, el presidente de México, citó una conversación con su esposa en la que le hacía ver la poca promoción que el Instituto Nacional Electoral, le ha dado a la Consulta de Revocación de Mandato.