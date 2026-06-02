Sheinbaum responde a embajador de EE. UU. y pide respeto a la soberanía de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la reciente controversia generada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, a quien pidió mantener respeto por los asuntos internos del país.

El tema volvió a generar atención pública luego de que la mandataria abordara la situación durante su conferencia matutina del 2 de junio, donde dejó claro que las decisiones y debates políticos de México corresponden únicamente a sus ciudadanos.

En su mensaje, Sheinbaum enfatizó que los representantes diplomáticos deben actuar con prudencia respecto a la vida política interna de las naciones en las que se encuentran asignados.

"Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos", declaró la presidenta.

¿Qué declaró Sheinbaum sobre el embajador?

La postura de Sheinbaum surge tras una publicación del embajador Ronald Douglas Johnson relacionada con la lucha contra los cárteles, en la que señaló que este desafío de seguridad debería ser un punto de cooperación entre México y Estados Unidos, y no motivo de confrontación política.

En dicho mensaje, el diplomático advirtió que convertir este tema en una disputa política representa una oportunidad perdida para fortalecer la colaboración bilateral y proteger a las personas en ambos países.

Hasta el momento, ni la embajada de Estados Unidos en México ni el propio embajador han emitido una respuesta pública a las declaraciones de la presidenta mexicana.