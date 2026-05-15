Jorge Rodríguez Cantú vinculado a contratos millonarios en salud en Nuevo León

Señalan al hermano de Mariana Rodríguez por presuntos contratos millonarios en salud en Nuevo León.

Una nueva controversia rodea al gobernador Samuel García y a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, luego de que el hermano de la influencer, Jorge Rodríguez Cantú, fuera señalado por presuntos vínculos con un esquema de desvío de recursos relacionado con contratos públicos del sector salud en Nuevo León.

Los señalamientos fueron realizados por la dirigente de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer Cruz, quien afirmó que el cuñado del mandatario estatal estaría relacionado con diversas empresas establecidas en Jalisco que habrían participado como proveedoras de servicios médicos y hospitalarios para el gobierno estatal. HERMANO DE MARIANA RODRÍGUEZ HABRÍA TRANSFERIDO MILLONES A DESPACHO VINCULADO CON SAMUEL

Anabel Alcocer expuso durante una conferencia de prensa que las empresas señaladas obtuvieron contratos públicos desde 2021, durante la administración de Samuel García, y posteriormente habrían transferido alrededor de 7 mil 200 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento de los contratos, a un despacho presuntamente ligado a la familia del gobernador.

La dirigente morenista sostuvo que desde el inicio de la actual administración estatal se habrían otorgado al menos cinco contratos del sector salud a una de las empresas vinculadas con Jorge Rodríguez Cantú. Aunque durante la exposición se mencionaron distintas compañías relacionadas con servicios hospitalarios y farmacéuticos, no se detallaron públicamente todas las razones sociales involucradas.

Detalles confirmados

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EVIDENCIA PRESUNTOS CONTRATOS DE JORGE RODRÍGUEZ CANTÚ

Señalamientos también fueron parte de una investigación publicada por el periodista Ricardo Sevilla bajo el título "El cuñado de oro de Samuel García", en la que se plantea que familiares políticos del gobernador habrían resultado beneficiados con licitaciones del sector salud otorgadas por el gobierno de Nuevo León.

En dicha investigación se afirma que, desde la llegada de Samuel García al gobierno estatal, Jorge Rodríguez Cantú habría fundado o participado en al menos diez empresas, ocho de ellas relacionadas con la industria farmacéutica y servicios hospitalarios.

Entre las compañías mencionadas se encuentran Hospital Jardines, Jardines Hospital de Especialidades y Hospital Jardines de Guadalupe. No obstante, la investigación señala especialmente a la empresa Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V. como una de las principales beneficiarias de contratos públicos.

Jorge Rodríguez Cantú culpan a hermano de Mariana Rodríguez a contratos millonarios en salud en Nuevo León