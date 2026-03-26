Cuñado de AMLO vinculado a lavado de dinero en México

CIUDAD DE MÉXICO — Una investigación periodística publicada este jueves ha puesto bajo el escrutinio público las operaciones financieras de un cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al revelar que registró empresas financieras en México cuyos socios coinciden con personas acusadas de lavado de dinero por autoridades en Estados Unidos. El reporte documenta una compleja red de vínculos corporativos, aunque aclara de manera puntual que, hasta el momento, no existe una imputación directa ni procesos judiciales abiertos contra las firmas constituidas en territorio mexicano.

La investigación detalla conexiones entre empresas del cuñado de AMLO y acusados en EE. UU.

El informe detalla que el familiar del exmandatario estableció diversas sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) en años recientes. Al realizar un rastreo de las actas constitutivas, se identificó que algunos de los accionistas y apoderados legales de estas empresas han sido señalados en cortes estadounidenses por participar en esquemas de transferencia de recursos de procedencia ilícita vinculados a grupos de la delincuencia organizada. Esta coincidencia de nombres en los registros públicos ha encendido las alarmas sobre los filtros de debida diligencia en el sector financiero nacional en este 2026.

Analistas advierten sobre riesgos de lavado de dinero en empresas familiares de políticos

La investigación precisa que, si bien los socios comparten historial con individuos bajo proceso en el extranjero, las empresas del cuñado de López Obrador operan bajo el marco legal vigente en México y cuentan con los registros correspondientes ante las autoridades hacendarias. No obstante, el hallazgo de estos vínculos indirectos sugiere una cercanía operativa con personajes que Estados Unidos considera piezas clave en el blanqueo de capitales, lo que ha generado peticiones de transparencia por parte de grupos de la sociedad civil y observadores de integridad gubernamental.

La UIF deberá revisar flujos de capital en empresas del cuñado de López Obrador

Analistas en materia de delitos financieros señalan que la coincidencia de socios en empresas de familiares de figuras políticas de alto nivel siempre representa un "foco rojo" para las instituciones bancarias internacionales. En el contexto de 2026, donde México busca fortalecer su cumplimiento ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), este tipo de revelaciones presiona a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que realice una revisión exhaustiva de los flujos de capital en estas entidades, descartando cualquier posible triangulación de fondos que pudiera comprometer la ética del entorno familiar del expresidente.

Por su parte, ni el implicado ni los representantes de las empresas mencionadas han emitido una respuesta oficial ante la publicación del reportaje. Fuentes cercanas al círculo del exmandatario han desestimado los señalamientos en ocasiones anteriores, calificándolos como intentos de golpeteo político basados en relaciones de negocios legítimas que no implican la comisión de delitos por el simple hecho de compartir socios en el pasado. La aclaración de que no hay imputaciones directas contra las firmas en México ha sido utilizada por defensores del entorno presidencial para cuestionar la intención de la investigación.

Con esta revelación, el debate sobre el conflicto de interés y la vigilancia de las finanzas de los familiares de los servidores públicos vuelve a cobrar fuerza en la agenda nacional. Mientras las autoridades estadounidenses continúan sus procesos contra los socios mencionados, en México queda pendiente determinar si estas empresas financieras cumplieron con todos los protocolos de prevención de lavado de dinero al momento de su integración. La transparencia en el origen de los capitales de estas Sofomes será determinante para disipar las dudas que esta investigación ha sembrado en la opinión pública este mes de marzo.