México se prepara para la temporada de huracanes 2026

CIUDAD DE MÉXICO — El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentaron este jueves el pronóstico oficial para la temporada de huracanes 2026, alertando sobre una actividad que podría ser superior al promedio histórico en ambos litorales del país. Con la transición climática hacia una fase de neutralidad tras el paso de fenómenos previos, las autoridades mexicanas han definido las fechas críticas en las que la población deberá extremar precauciones ante la posible llegada de ciclones tropicales de alta intensidad.

De acuerdo con el calendario hidrometeorológico, el inicio de la temporada de huracanes 2026 en el Océano Pacífico está programado para el próximo 15 de mayo, mientras que en el Océano Atlántico, que incluye el Golfo de México y el Mar Caribe, la actividad comenzará formalmente el 1 de junio. Ambas temporadas se extenderán de manera oficial hasta el 30 de noviembre, periodo en el cual se concentra la mayor formación de sistemas debido al aumento en la temperatura de la superficie del mar.

[Imagen de satélite mostrando la formación de un ciclón en el Pacífico mexicano]

Respecto a cuántos huracanes se esperan en México para este 2026, los modelos de predicción estacional sugieren la formación de entre 35 y 40 sistemas con nombre en total para ambos océanos. De estos, se estima que al menos 5 o 6 podrían impactar directamente en territorio nacional como huracanes de categoría mayor (3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson). Las autoridades destacaron que estados como Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo presentan estadísticamente la mayor probabilidad de recibir el embate de estos fenómenos meteorológicos.

[Imagen de los protocolos de Protección Civil ante la llegada de un huracán]

Analistas del clima señalan que la temporada de huracanes 2026 estará influenciada por patrones de viento que podrían favorecer trayectorias erráticas, lo que complica las labores de prevención a largo plazo. Por ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha iniciado una serie de simulacros y la actualización de los atlas de riesgo en municipios costeros. Se ha hecho un llamado especial a la navegación marítima y a los sectores turísticos para que se mantengan informados a través de los canales oficiales y eviten la difusión de rumores que generen pánico innecesario entre la población.

Por su parte, el Gobierno de México ha destinado una partida presupuestal de emergencia para el mantenimiento de presas y el desazolve de ríos antes de que inicien las precipitaciones intensas asociadas a los ciclones. El objetivo primordial de este 2026 es reducir el impacto de las inundaciones en zonas urbanas y garantizar la operatividad de los refugios temporales. Los nombres de los primeros sistemas de la lista, como "Alberto" en el Atlántico y "Aletta" en el Pacífico, ya han sido asignados y se espera que las primeras perturbaciones se manifiesten poco después del arranque formal de la temporada.

Con el anuncio de estas fechas y proyecciones, México entra en una fase de preparación crítica frente a la fuerza de la naturaleza. La cultura de la prevención será, una vez más, la herramienta más valiosa para salvaguardar la vida de millones de mexicanos que habitan en las franjas costeras. Mientras los expertos del SMN monitorean cada cambio en la presión atmosférica, la recomendación general es clara: tener listo un plan familiar de protección civil y un kit de emergencia antes de que el primer huracán del 2026 toque tierra.