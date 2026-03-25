Plan B en la cuerda floja: Morena enfrenta su propia aritmética política

El llamado "Plan B" de la reforma electoral impulsado por el partido Morena atraviesa un momento crítico. Lo que parecía una estrategia para sortear el rechazo constitucional de la reforma original, hoy se ha convertido en una prueba de fuego para la cohesión de la llamada "cuarta transformación".

La razón es simple pero contundente: sin el respaldo total de sus aliados, Morena no tiene los votos suficientes para avanzar.

La falta de apoyo del PT y del Partido Verde pone en riesgo el Plan B de Morena.

En política, los números mandan. Y en el Senado, Morena necesita una mayoría calificada para aprobar cambios de fondo. Sin embargo, el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde no está garantizado.

De hecho, si estos aliados no votan en bloque con Morena, el oficialismo se queda corto. Según reportes recientes, el partido guinda podría alcanzar apenas unos 80 votos, lejos de los necesarios para sacar adelante la iniciativa.

Esto ha encendido las alertas dentro del propio movimiento.

Morena intensifica negociaciones para asegurar el respaldo de sus aliados en el Senado.

El problema no es menor: el PT ha dejado claro que su apoyo depende de cambios concretos en la propuesta, especialmente en temas sensibles como la revocación de mandato.

Mientras tanto, dentro del Partido Verde también hay dudas y posiciones divididas. Algunos legisladores no han definido su voto, lo que añade incertidumbre al proceso.

Esta falta de consenso revela una realidad incómoda: la alianza que llevó a Morena al poder no es tan sólida como parecía.

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El rechazo de la reforma electoral original evidencia fisuras en la coalición de Morena.

El contexto agrava aún más la situación. Hace apenas unos días, la reforma electoral original fue rechazada en el Congreso por no alcanzar la mayoría calificada, obligando a Morena a recurrir a este "Plan B".

Ese revés ya evidenciaba fisuras en la coalición. Ahora, el nuevo intento enfrenta el mismo obstáculo: la falta de unidad.

Ante este panorama, Morena ha intensificado las negociaciones. Reuniones privadas, ajustes al proyecto y presión política forman parte de la estrategia para convencer a sus aliados.

Sin embargo, el tiempo juega en contra. Cada día sin acuerdos aumenta la posibilidad de que el Plan B corra la misma suerte que su antecesor.

Más que una reforma, una prueba política.

Lo que está en juego no es solo una reforma electoral. Es, en realidad, la capacidad de Morena para mantener cohesionada su coalición y gobernar con mayoría efectiva.

Si el Plan B fracasa, no solo será un golpe legislativo: será una señal clara de que el poder político también depende —y mucho— de los aliados.