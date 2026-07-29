Alejandra Valencia se corona campeona en tiro con arco en Santo Domingo 2026

Alejandra Valencia sumó el oro individual, a las conquistas por equipos y en la prueba mixta de tiro con arco en Santo Domingo 2026.

Alejandra Valencia redondeó una gran actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de oro en la prueba individual de tiro con arco recurvo.

Este miércoles 29 de julio, Alejandra Valencia se coronó campeona centroamericana individual al vencer 6-2 en la gran final a la también mexicana Ana Paula Vázquez, logrando el 1-2 para la delegación de tiro con arco azteca.

Así fue el triunfo de Alejandra Valencia en la final individual de tiro con arco

Alejandra Valencia tomó el control de la final de Santo Domingo 2026 sobre Ana Paula Vázquez desde el primer set, con dos tiros de 10. Ana Paula Vázquez mejoró en el segundo set, pero volvió a caer ante la experimentada Alejandra Valencia.

Vázquez se llevó el tercer set, pero Alejandra Valencia liquidó el partido para quedarse con el triunfo por 6-2 en el cuarto set.