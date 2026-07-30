TEPJF multa a México Tiene Vida por simulación de afiliaciones

TEPJF confirma multa a México Tiene Vida por simulación de afiliaciones con credenciales de elector

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que impuso una multa cercana al medio millón de pesos a la organización México Tiene Vida, al acreditar que durante su proceso para obtener el registro como partido político nacional simuló miles de afiliaciones mediante el uso de fotocopias de credenciales para votar.

Con esta decisión, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral dejó firme tanto la sanción económica como la negativa del registro como partido político nacional, al respaldar las conclusiones del INE sobre las irregularidades detectadas en el procedimiento de constitución de la organización.

TEPJF mantiene firme la sanción impuesta por el INE

Durante la sesión pública de este miércoles, las magistradas y magistrados de la Sala Superior resolvieron confirmar la multa económica impuesta a México Tiene Vida, la cual asciende a casi medio millón de pesos. De acuerdo con la resolución, la organización incurrió en la simulación de más de 5 mil registros de afiliación al utilizar fotocopias de credenciales para votar de personas que presuntamente respaldaban la creación del nuevo partido político.

El Tribunal determinó que dicha práctica contraviene las disposiciones aplicables a los procesos de constitución de partidos políticos nacionales, por lo que confirmó la resolución previamente emitida por el Instituto Nacional Electoral.

INE negó el registro tras detectar irregularidades

El Instituto Nacional Electoral concluyó que las irregularidades detectadas comprometían la autenticidad de las afiliaciones presentadas por la organización durante el proceso para obtener el registro como partido político nacional.