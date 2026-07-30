INE establece medidas para frenar boletas planchadas en elecciones 2027

Busca INE frenar boletas ´planchadas´ rumbo a elecciones de 2027

Luego de que en la elección judicial se detectaron cientos de boletas sin dobleces, conocidas como "planchadas", en 569 casillas, el INE busca frenar esa práctica en los comicios de 2027.

La Comisión de Organización aprobó lineamientos que deberán seguir las juntas distritales para el cómputo de votos de la elección de diputados.

El presidente de la Comisión de Organización, Martín Faz, recordó que las boletas deben doblarse para depositarse en las urnas, y que al aparecer sin ninguna marca puede ser un indicativo de una posible irregularidad.

Sin embargo, aunque en otros procesos electorales ya habían aparecido este tipo de papeletas, en 2025 fueron decenas, y las juntas locales involucradas tuvieron que improvisar medidas, por lo que ahora habrá reglas homogéneas y verificables.

"En los cómputos de esa elección (del Poder Judicial) se advirtió de manera generalizada la existencia de conjuntos de boletas que no presentaban señales de haber sido dobladas para su depósito en las urnas", indicó.

Acciones del INE para evitar irregularidades

Si durante los cómputos de votos en las 300 juntas distritales del INE se detectan boletas que no presenten signos de haber sido introducidas en las urnas, es decir, sin marcas o dobleces, se apartarán del resto de papeletas.